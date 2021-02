La société moderne, avec son train-train quotidien sans cesse soutenu, ses systèmes de nutrition qui offrent difficilement des repas sains et équilibrés et la difficulté pour avoir une activité sportive régulière, fait pratiquement le lit à l’obésité. Si l’obésité constitue un problème de bien-être pour les personnes qui en souffrent, pour de nombreux experts, elle constituerait plutôt un défi de santé mondial. C’est que, toujours selon les experts, le nombre d’hospitalisations pour des pathologies causées ou accentuées par l’obésité a sensiblement augmenté durant ces dernières décennies.

Une récente étude menée par des chercheurs britanniques a montré qu’un médicament dont le but premier est de traiter le diabète de type 2, s’avère aussi efficace pour aider les patients obèses à perdre du poids. Le sémaglutide, un médicament mis au point par la société pharmaceutique danoise, Novo Nordisk, pourrait aider à perdre jusqu’à 15 % de son poids corporel.

Une solution médicale contre les kilos en trop?

C’est connu, l’obésité peut entraîner, une hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires, une résistance à l’insuline ; et est associée à des complications telles que le diabète de type 2. Cependant s’il est vrai qu’avoir un style de vie sain, alimentation équilibrée et activités sportives régulières, est essentiel à la gestion de son poids ; il est également vrai qu’il est difficile de maintenir une perte de poids sur le long terme.

Et les directives cliniques suggèrent une pharmacothérapie d’appoint, en particulier pour les adultes en surpoids. Mais là aussi, l’utilisation des médicaments disponibles reste limitée par une efficacité relative. Cependant, des chercheurs anglais dans une étude publiée dans le ‘’New England Journal Of Medecine’’ ont découvert à l’issue d’essais cliniques que le sémaglutide, injecté une fois par semaine agirait significativement sur la perte de poids et pendant longtemps. Le médicament agirait en réduisant l’envie et le besoin de manger, mais surtout en drainant efficacement le sucre dans le sang, vers les tissus, où il est transformé en énergie.

Bien entendu, les résultats étaient meilleurs avec un style de vie sain. L’expérience avait été menée pendant 68 semaines sur 1 961 adultes qui avaient un indice de masse corporelle (IMC) d’au moins 30, dans 129 centres répartis dans 16 pays. Cependant les chercheurs avaient également documenté des effets indésirables plus ou moins persistants comme , les nausées, les vomissements ou des diarrhées.