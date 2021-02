L’ex-femme du célèbre chanteur américain Phil Collins, Orianne Cevey, a décidé de vendre d’autres biens de celui-ci. Selon les informations du média américain TMZ, cette dernière se prépare à procéder à une vente aux enchères des biens de la star, en collaboration avec la Kodner Galleries. Parmi les objets qui seront mis en avant lors de cette vente, figure le prix International Rock Award de Phil Collins de 1989, pour MVP Drummer.

La Collins « Gold Award » sera mis en vente

Il s’agit en effet, d’une sculpture en bronze qui se tient sur un socle en marbre. Elle pourrait rapporter entre 1000 et 10 000 dollars. A cela s’ajoute la Collins « Gold Award », remporté par le chanteur, pour la vente des 100 000 exemplaires de son album sorti en 2002, « Testify ». Orianne Cevey, compte également vendre aux enchères une photo encadrée du célèbre golfeur anglais, Nick Faldo, signé par ce dernier lors des Masters 2018.

La deuxième vente réalisée par Orianne Cevey

L’ex-femme de Phil Collins veut également vendre aux enchères deux stations d’accueil pour lecteur portable de la marque Yahama, dédicacées par son ex-mari et la chanteuse Shania Twain. Notons que cette vente aux enchères sera la deuxième réalisée par Orianne Cevey. Un peu plus tôt ce mois de février, elle avait vendu aux enchères des disques et récompenses appartenant à Phil Collins, mais aussi sa collection de vêtements, d’accessoires et de bijoux. Au cours de cette vente, elle avait empoché 2 millions de dollars.