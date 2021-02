L’ancien célèbre journaliste français Patrick Poivre d’Arvor fait face depuis un certain temps d’une accusation de viol portée par l’autrice Florence Porcel. Celle-ci a porté plainte pour viol contre l’homme âgé de 73 ans, tout en relatant les accusations dans son roman « Pandorini », publié au début de ce mois de ce janvier 2021. Sur sa page Facebook, hier vendredi 19 février 2021, le septuagénaire a rejeté toute forme de contrainte ou d’emprise à l’égard de cette dernière.

La défense de la cause des femmes une priorité pour lui

Selon lui, il a conservé plusieurs écrits de Florence Porcel « pour la plupart postérieurs à ses accusations » qui prouveront qu’il ne lui a rien fait. « De toute ma vie je n’ai jamais obligé quiconque à une relation sentimentale, ni bien évidemment à une relation sexuelle » a ajouté Patrick Poivre d’Arvor. Concernant le livre de Florence Porcel, il a condamné le fait que son image ait été utilisé « pour assurer la promotion d’un roman ». Par ailleurs, il a fait comprendre que la défense de la cause des femmes a toujours été une priorité pour lui.

« Ma famille comme mes proches les jugent insupportables »

« Pour moi, la défense de la cause des femmes a toujours été un sujet de première importance. Je vis donc très douloureusement ces attaques. Et ma famille comme mes proches les jugent insupportables » a-t-il écrit tout en ajoutant qu’il se met à la disposition des enquêteurs afin de « rétablir son honneur et la vérité des faits ». Dans le cadre de cette affaire, le bureau du procureur de Nanterre a fait savoir, le jeudi 18 février dernier, avoir ouvert une enquête préliminaire, suite à la plainte déposée par Florence Porcel.