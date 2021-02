Les nouvelles ne sont pas très bonnes pour l’opposant russe Navalny. Depuis son retour en Russie, les mauvaises nouvelles s’enchainent pour ce critique du pouvoir en place. On se rappelle il y a quelques semaines, Alexeï Navalny a été arrêté à l’aéroport comme l’avaient annoncé les autorités pénitentiaires de son pays. Ceci parce qu’il a violé les conditions d’un contrôle judiciaire.

Alexeï Navalny était parti quelques semaines plus en Allemagne pour se faire soigner après son empoisonnement. Le pouvoir en place a été à plusieurs reprises pointé du doigt mais les autorités ont toujours nié leur implication. Guéri, ce dernier avait annoncé son retour en Russie mais a été tout de suite arrêté par les autorités.

Placé en détention pour 30 jours, il a été à une audience au tribunal les jours qui ont suivi son arrivée en Russie. lors que de nombreuses voix s’élèvent pour exiger sa libération, ce samedi, le procès en appel s’est tenu et le verdict n’est pas en faveur de l’opposant. En effet, le juge l’a condamné à deux ans et demi de prison en camp de travail. Sa peine a été réduite d’un mois et demi. Rappelons que selon des sources concordantes, l’UE s’apprête a sanctionné la Russie à cause de ce dossier.