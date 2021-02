D’après un nouveau rapport de Counterpoint, la firme de Cupertino, Apple a dépassé Huawei pour reprendre sa place de deuxième fabricant de smartphones le plus vendu au monde en 2020. Samsung quant à lui est demeuré le principal vendeur en termes de nombre de smartphones expédiés, tandis que Xiaomi, Oppo et Vivo ont pris les trois suivantes places. Il y a un peu moins d’un an, les mêmes analystes, Counterpoint, Research et Canalys avaient rapporté que Huawei avait dépassé Apple pour prendre la deuxième place en 2019.

Mais depuis lors, les sanctions commerciales américaines ont semblé avoir eu raison de l’entreprise chinoise. Les expéditions de smartphones de la société ont diminué de 21% en 2020 par rapport à 2019, selon Counterpoint. Au quatrième trimestre de l’année 2020, Huawei a complètement chuté en quittant le top cinq. D’après Canalys, c’est la première fois en six ans que Huawei ne fait pas partie du top cinq.

La troisième place pour CY 2020

« Malgré les sanctions et les graves pénuries de composants après l’intensification de l’interdiction commerciale américaine, Huawei a réussi à atteindre la troisième place pour CY 2020 grâce à ses solides performances en Chine, qui ont contribué à environ 70% de ses expéditions totales. Les performances de Huawei ont été tirées par les nouveaux modèles 5G tels que le Mate 40 Pro et le Nova 7 », a précisé Counterpoint.

Samsung perd des parts de marché

Les bénéfices d’Apple ont été plus modestes, augmentant de 3 ou 5% d’une année à l’autre selon Counterpoint, Research ou Canalys. Ce dernier note qu’Apple a expédié le plus grand nombre d’iPhones au quatrième trimestre de l’année dernière. Bien qu’il s’agisse du fabricant de smartphones le plus vendu au monde, les deux rapports suggèrent que l’activité des smartphones de Samsung perd des parts de marché. Canalys et Counterpoint affirment que leurs expéditions ont chuté de 14% en 2020 par rapport à 2019. Il reste environ 50 millions de smartphones devant Apple, mais l’écart semble se réduire.