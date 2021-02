Par le canal d’une correspondance qu’elle a adressée au nouveau locataire de la Maison-Blanche, Jackie Speier, une élue démocrate de Californie à la Chambre des représentants des États-Unis a demandé d’adopter des mesures particulières contre les groupes suprémacistes blancs et d’extrême droite. Elle met un accent particulier sur la nécessité de procéder à la censure de ces groupes sur les réseaux sociaux.

La lettre adressée également aux chefs de la Défense

La correspondance adressée également aux principaux chefs de la Défense, demande notamment de mener plus d’efforts afin de procéder à l’élimination des opinions d’extrême droite et les sympathisants de la suprématie blanche au sein des forces armées et d’autres secteurs du gouvernement.

«Peut-être plus important encore, le DoD et le gouvernement américain dans son ensemble ne filtrent pas efficacement les membres des forces armées et d’autres personnes ayant des rôles sensibles pour les liens entre la suprématie blanche et l’extrémisme violent», a déploré le Membre du Comité des services armés de la Chambre.

Elle demande d’identifier les groupes comme une menace

« Les médias sociaux ne sont pas considérés pendant le processus d’adhésion de l’armée ni même dans le cadre du processus d’enquête de fond pour les autorisations de sécurité. », a-t-elle poursuivi. Elle a également exhorté dans sa lettre les nouvelles autorités américaines à prendre des mesures afin d’identifier « la suprématie blanche et l’extrémisme violent comme une menace critique ».