Il n’en est pas à son coup d’essai. En effet, le rappeur américain a confirmé sur les réseaux sociaux qu’il envisageait de se faire implanter une puce cérébrale. Une sortie qui ne devrait pas manquer de confirmer le côté sulfureux de l’artiste qui s’est récemment fait remarquer pour s’être fait implanter un diamant de plusieurs millions de dollars au milieu du front.

Cette décision a d’ailleurs suscité les moqueries de bon nombre d’artistes dont le rappeur canadien Tory Lanez ou encore les stars françaises Sadek et Soso Maness. Mais ces tacles à répétition ne semblent pas être en mesure de freiner Lil Uzi Vert qui a donc décidé de faire pleinement confiance à Elon Musk pour la suite de son projet personnel.

Lil Uzi Vert refait une nouvelle fois parler de lui

En effet, l’artiste a tweeté Euralink, le nom de la société fondée par le milliardaire également propriétaire de Tesla, qui vise à implanter des puces électroniques afin de relier l’homme à la machine. Un message auquel le DG de Tesla a décidé de répondre. Emballé, Lil Uzi Vert répond une nouvelle fois, demandant à son compère, quand est-ce que cela sera possible.

les premières puces, d’ici à 2022

Selon Grimes, directeur de Tesla, cela pourrait être envisageable d’ici à 2022. Pas une surprise, quand on sait qu’Elon Musk a confirmé à diverses reprises que les premiers tests sur l’homme pourraient débuter dans les mois à venir. En effet, les demandes ont été déposées et les résultats des essais cliniques menés sur des cochons et des singes ont été concluants.