Ce mardi, le président Joe Biden a confirmé qu’il allait signer pas moins de trois décrets visant à réformer le système migratoire américain qui a été particulièrement chamboulé sous le mandat du président précédent, Donald Trump. De nouvelles règles pourraient ainsi entrer en vigueur dans les jours, les semaines à venir.

On se souvient de la politique de zéro tolérance prônée par Donald Trump, qui n’avait par exemple pas hésité à suspendre les réunifications familiales. Aujourd’hui, une task force spécifique a été mise en place afin d’étudier la suite à donner afin de permettre aux familles de se retrouver. Une manière pour Joe Biden de tourner la page de ce qui a été considéré par son camp comme une période de honte nationale.

Joe Biden signera 3 décrets pour l’immigration

Cette task force aura par exemple pour mission de réunir les familles de migrants avec leurs enfants. Celle-ci sera gérée par Alejandro Mayorkas, secrétaire à la sécurité intérieure. De récents documents ont d’ailleurs démontré que 545 familles sont toujours sans nouvelles de leurs enfants qui ont été enfermés dans des camps spécifiques ou placés ailleurs à travers le pays. Un autre décret visera à garantir les chances aux migrants d’obtenir une carte verte, et ce, même s’ils dépendent de l’État pour vivre.

Washington, pour tourner la page

Le dernier décret concerne les raisons causant ces immigrations massives et surtout, à rendre les frontières plus sûres. En effet, Joe Biden souhaite garantir aux Américains et migrants, des frontières sûres, sécurisées, loin de ce à quoi elles ont pu ressembler au cours de la période Trump ou des milliers de personnes se sont retrouvées bloquées en attente d’un rendu concernant leur demande d’asile.