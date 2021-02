Alors que les Etats-Unis traversent une situation économique difficile à cause de la crise sanitaire, le nouveau président Joe Biden veut augmenter le salaire minimum fédéral. Il propose de le doubler. Ce qui ne fait pas sourire les petites entreprises qui évoluent dans le milieu de la restauration notamment. Il faut dire que l’idée d’augmenter le salaire minimum qui est de 7,25 dollars actuellement est défendue par les syndicats des travailleurs depuis une dizaine d’années. Le président américain redonne donc espoir à leur cause. Le sénateur démocrate Bernie Sanders, connu pour ses positions très sociales, défend le projet. Pour lui, « ce n’est pas un idéal radical ».

“…quand on travaille quarante heures hebdomadaires, on ne devrait pas vivre dans la pauvreté “

Les 7,25 dollars de l’heure sont un « salaire de famine ». Dans le pays le « plus riche du monde, quand on travaille quarante heures hebdomadaires, on ne devrait pas vivre dans la pauvreté » estime l’ex candidat aux primaires démocrate. Même si au sein des partisans du GOP, l’idée d’une hausse du salaire minimum séduit, les sénateurs républicains s’opposent au projet. Ils cèdent à la pression des lobbys d’entreprises qui ne sont pas disposés à faire face à des coûts supplémentaires. Janet Yellen, la nouvelle secrétaire d’Etat au trésor est sur la même longueur d’onde que le chef de la Maison Blanche.

Elle table sur une hausse de 15 dollars du Smic fédéral d’ici 2025 ce qui donne « suffisamment de temps pour s’adapter ». « Augmenter le salaire minimum permettra à des dizaines de millions d’Américains de sortir de la pauvreté tout en créant des opportunités pour d’innombrables petites entreprises du pays » estime-t-elle. L’Office du budget du Congrès a une appréciation plus large de la question. Selon ses estimations, pousser le taux horaire à 15 dollars à l’horizon 2025, sortira 1,3 million de famille de la pauvreté puisqu’on hausserait les salaires de 27,3 millions de personnes.

Un salaire économiquement et moralement indéfendable

Cependant, cela pourrait occasionner des pertes d’emploi à 1,3 million de personnes. Le débat n’est donc pas tranché même si la Maison Blanche soutient qu’une augmentation de salaire des américains pauvres augmenterait pour des milliards de dollars les dépenses de consommation et des services et biens fournis par les entreprises de petite taille. Quand il présentait le projet à la chambre basse du Congrès, Bobby Scott, le représentant de Virginie, a indiqué que le salaire minimum fédéral de 7,35 dollars est économiquement et moralement indéfendable avant même la pandémie de la Covid-19.