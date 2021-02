Ces dernières années, la science a beaucoup évolué et il est désormais tout à fait possible de pratiquer le clonage pour aider les espèces en voie de disparition comme le furet à pieds noirs. En effet, des scientifiques ont réussi à créer cet animal à partir des gênes d’un autre furet aux pieds noirs mort il y a plus d’une trentaine d’années. Le furet cloné s’appelle Elisabeth Ann. Cette femelle est née le 10 décembre 2020 dans un établissement d’élevage de furets à pieds noirs de Fish and Wildlife Service à Fort Collins dans le Colorado (Etats-Unis).

Ann est une copie génétique de Willa dont le décès remonte à 1988. Ces tissus ont alors été envoyés dans un « zoo congelé » par le département du gibier et du poisson de Wyoming. Le « zoo congelé » était administré à l’époque par l’aire protégée de San Diego Global qui conserve les cellules de plus de 1 100 espèces et sous-espèces dans le monde. En somme ce sont les tissus de Willa qui ont été utilisés pour créer Elisabeth Ann.

“La biotechnologie et les données génomiques peuvent vraiment faire une différence sur le terrain“

Avec cette technique, les scientifiques pourraient éventuellement ramener à la vie des espèces éteintes à l’instar du pigeon voyageur. « La biotechnologie et les données génomiques peuvent vraiment faire une différence sur le terrain grâce aux efforts de conservation » a reconnu le scientifique Ben Novak. Rappelons que les furets à pieds noirs sont un type de belette reconnaissable à ses marques oculaires sombres. Charismatiques et nocturnes, ils se nourrissent exclusivement de chiens de prairie.