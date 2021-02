La star américaine du rap, Dr Dre, semble être déjà passé à autre chose alors qu’il est toujours en plein divorce avec son ex-épouse Nicole Young. En effet, le selon le média The Shade Room, le rappeur serait en couple avec April Jones, une star de téléréalité. Celle-ci avait joué en tant qu’actrice dans la série « Love & Hip Pop ». Les deux stars ont été aperçus au cours d’un dîner, dans la soirée du mercredi 10 février 2021, à West Hollywood.

Elle était en couple avec le chanteur Omarion

April Jones avait participé à la première saison de l’émission Love & Hip Pop : Hollywood, en 2014. Par ailleurs, elle a deux enfants avec le chanteur américain Omarion. L’ancien couple avait également donné naissance à leur garçon, Megaa, en 2014 et une fille, A’mei, qui est née près de deux années plus tard, en mars 2016. Pendant un temps, l’histoire d’Omarion et April Jones était assez relayée dans l’émission et particulièrement la bataille pour la garde de leurs enfants. En outre, celle qui semble être la nouvelle conquête de Dr Dre avait eu une relation avec le rappeur Lil Fizz. Outre Love & Hip Pop : Hollywood, April Jones est apparue dans You Hittin ‘Dat et I Got The Hook Up 2, en 2019. Elle a également joué le rôle principal dans la série Casting The Net, l’année dernière.

Pour rappel, la possible relation entre April Jones et Dr Dre intervient dans un contexte où le rappeur est en plein divorce avec son ex-femme, Nicole Young. Cette dernière avait en effet demandé au cours de la procédure un montant de 2 millions de dollars, afin de maintenir son train de vie. Dr Dre, quant à lui, avait accusé son ex-femme de lui avoir volé 363 000 dollars.