Le célèbre acteur américain, Kevin Hart, a été victime d’escroquerie de la part d’un de ses collaborateurs. Il s’agit en effet de Dylan Syer, un employé de l’humoriste qui s’occupait de ses courses personnelles. Ce dernier a été accusé d’avoir volé un million de dollars. Pour ces faits, il a comparu hier mercredi 10 février 2021 devant la Cour suprême du Queens à New York.

Il travaillait honnêtement pendant un temps donné

Il a été accusé de neuf chefs d’accusation relatifs au détournement des fonds de l’acteur et de grand vol. D’après l’avocate du district du Comté de Queens, Melinda Katz, l’homme âgé de 29 ans et originaire de Long Island City, avait commencé par travailler pour Kevin Hart en 2015 et le faisait honnêtement pendant un temps donné. Cependant, il a utilisé les cartes de crédit de l’acteur pour envoyer de l’argent sur ses comptes personnels. Il a ainsi cumulé un montant total de plus de 1,2 millions de dollars, entre le 12 octobre 2017 et le 15 février 2019.

Toujours selon l’avocate, il a utilisé l’argent pour s’acheter différents produits de luxe. Parmi ceux-ci figure un lot de montres de la marque Patek Philippe estimé à plus de 400 000 dollars, deux sacs Louis Vuitton et un tableau de l’artiste Sam Friedman. Après l’acquisition de tous ces objets, Dylan Syer les a montrés sur son compte Instagram. A en croire les informations de Melinda Katz, les forces de l’ordre qui avaient un mandat de perquisition ont effectué une saisie de près de « 250 000 dollars en espèces et en biens » au domicile de l’accusé.