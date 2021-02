C’est fini entre Kim Kardashian et Kanye West. La star de téléréalité et le rappeur américain vont se séparer. Un divorce demandé par Kim Kardashian. Des rumeurs sur leur probable séparation circulaient depuis début janvier. La procédure de divorce devrait être facilitée par le type de contrat de mariage signé par les deux stars. En effet selon TMZ, leur union est sous le régime matrimonial de la séparation des biens. Le même média informe que Kim a demandé la garde partagée des 4 enfants nés de leur mariage. Le rappeur américain ne serait pas contre le principe.

La candidature du milliardaire à la présidentielle américaine de novembre 2020 aurait été pour beaucoup dans la séparation du couple selon des proches du couple. En effet, lors de son seul meeting de campagne en Charleston en Caroline du Sud, Kanye West s’était perdu dans un discours décousu et très personnel. Il a notamment parlé de sa volonté initiale de faire avorter sa femme Kim Kardashian alors qu’elle était enceinte de North, leur premier enfant.

Infidélité?

Dans la même semaine du meeting il publiera une série de tweets dans laquelle il va sous-entendre que la vedette de « L’incroyable famille Kardashian » voulait l’interner et qu’elle l’aurait trompé avec le rappeur Meek Mill qui a depuis démenti les dires de l’homme qui pèse quelque 1,3 milliard de dollars selon le magazine Forbes. La star de téléréalité en a voulu à son mari puisqu’elle estimait que le terrain politique n’est pas un lieu où on expose les problèmes de famille.

Elle va cependant se montrer compréhensive. « Comme beaucoup d’entre vous le savent, Kanye est bipolaire . Ceux qui comprennent les maladies mentales ou les troubles compulsifs savent que la famille n’a aucun pouvoir (sur le malade) sauf s’il est mineur » avait posté Kim Kardashian sur son compte Instagram. En 2014, quand ils se mariaient Kim et Kanye étaient déjà des superstars. Le rappeur et producteur américain était connu pour ses succès sur la scène musicale de l’oncle Sam (21 Grammy Awards). Il avait également su s’investir dans la mode avec sa marque Yeezy.

Kim pèse 780 millions de dollars selon Forbes

En 2014, il va d’ailleurs collaborer avec Adidas pour sortir les produits de cette marque qui se sont bien vendus. On parle de plus d’un milliard de dollars de ventes annuelles. Kim Kardashian de son côté était célèbre pour son émission de téléréalité « L’Incroyable famille Kardashian ». Elle a aussi lancé une marque de vêtements et des lignes de cosmétiques qui lui rapportent des millions de dollars. Kim a d’ailleurs une fortune de 780 millions de dollars selon Forbes.