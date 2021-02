Kiari Kendrell Cephus, plus connu sous le nom d’Offset est poursuivi en justice par la Platinum Transportation Group (PTG). La société de location de véhicule de luxe basée à Los Angeles traîne le rappeur en justice à cause de la disparition d’une Bentley qu’elle lui a loué. La Platinum Transportation Group déclare qu’Offset est devenu un de leurs clients réguliers en mai dernier suite à la conclusion d’un accord entre les deux parties.

Il a cessé de payer les frais de location

Selon les clauses de cette entente, le rappeur pouvait louer la nouvelle Bentley Bentayga 2020 de PTG pendant quelques jours pour un peu moins de 600 dollars chaque 24 heures. Les clauses du contrat ont ensuite été modifiées pour permettre au membre du trio Migos d’utiliser la voiture jusqu’à fin juillet 2020. A la fin du bail le 25 juillet, Offset aurait cessé de payer les frais de location , alors qu’il n’a pas rendu la Bentley. C’est du moins ce que déclare PTG.

Le rappeur leur aurait aussi fait comprendre qu’il n’avait plus la voiture et ne savait pas où elle se trouvait. TMZ qui a publié l’information dit avoir contacté Offset mais sans réponse pour le moment. Platinium Transportation Group réclame des dommages majeurs affirmant qu’elle a perdu plus de 100 mille dollars de revenus parce qu’elle était dans l’incapacité de louer la Bentley.