Des questions de frais juridiques ont fait l’objet d’une dispute entre l’ancien président américain Donald Trump et son ancien avocat qui devait le défendre pour son procès en destitution, Butch Bowers. L’information a été donnée ce mardi 02 février 2021 par le média américain Axios. D’après ce dernier, ces disputes ont eu lieu au cours de plusieurs appels téléphoniques entre les deux hommes.

Un montant initial de 250 000 dollars

L’ancien locataire de la Maison Blanche et Butch Bowers avaient initialement convenu que Donald Trump devrait payer une somme de 250 000 dollars à titre d’honoraires individuels. Cependant, l’ancien chef de l’Etat ne savait pas que ce montant ne comprenait pas le financement d’autres frais juridiques, de plusieurs chercheurs et d’autres avocats. Cela a fait que Donald Trump et son équipe se sont mis en colère, lorsque l’avocat est revenu avec un budget de 3 millions de dollars.

Ces disputes ont accentué les désaccords avec Donald Trump

Notons que selon le média ayant donné l’information, ces disputes entre l’ex-président et son ancien avocat ont accentué les désaccords sur la stratégie de défense de ce dernier pour son procès en destitution. Cela a ensuite entraîné le départ de Butch Bowers et de quatre autres avocats de l’équipe de défense de Donald Trump. Celle-ci a par la suite annoncé le dimanche dernier l’arrivée de deux nouveaux avocats, à savoir : Bruce Castor Jr. et David Schoen.