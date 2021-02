Suite à la publication des résultats scientifiques sur le vaccin russe développé contre la pandémie du nouveau coronavirus, la chancelière allemande Angela Merkel a marqué son accord pour son usage en Europe mais suivant quelques conditions. Profitant d’une déclaration qu’il a faite sur la télévision publique ARD, la femme politique indique notamment que suite à une autorisation de l’Agence européenne des médicaments, tous les produits sont les bienvenus en Europe.

Une autorisation de l’EMA au préalable

« Tous ceux qui obtiennent une autorisation de l’EMA (Agence européenne des médicaments) seront absolument bienvenus, j’ai parlé précisément de ce point avec le président russe », a déclaré la chancelière allemande Angela Merkel. Elle s’est également félicitée des « bonnes données » scientifiques publiées dans la journée au sujet du vaccin russe Spoutnik V. Ces résultats scientifiques du Spoutnik V interviennent alors que les scientifiques avaient formulé une série de critiques envers le vaccin russe le qualifiant d’inefficace.

Des discussions préalables entre Poutine et Merkel

On retiendra des résultats publiés dans la revue médicale The Lancet et validés par des experts indépendants ce mardi 2 février que le produit russe est efficace 91,6%. Rappelons qu’au sujet de la gestion du nouveau coronavirus, le président russe et la chancelière allemande Angela Merkel avaient échangé à plusieurs reprises. Selon une annonce qui a été faite par le Kremlin le 5 janvier dernier, la possibilité d’une production conjointe de vaccins a été évoquée par le président russe Vladimir Poutine et la chancelière allemande Angela Merkel.