La riposte mondiale contre le COVID-19 s’est rapidement organisée alors que des vaccins comme l’Oxford-AstraZeneca montrent une certaine efficacité contre le virus. Mais alors que l’espoir était de mise et que l’on pouvait prétendre voir bientôt le bout du tunnel, le virus s’est mis à muer et des variants à apparaitre. Du coup, la communauté médicale mondiale, l’OMS en tête, se fait fort de dire ses appréhensions quant à l’efficacité véritable de ces vaccins ; surtout que ces variants émergeaient de plus en plus vite. Ce lundi , le Directeur Général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus reconnaissait que les « nouvelles » étaient « préoccupantes ».

Des variants inquiétants

Le COVID-19 est un type de coronavirus, une grande famille de virus nommés ainsi pour les pointes en forme de couronne sur leurs surfaces. Et comme pour une famille large et diversifiée où un enfant à naître avait le choix dans une large gamme de bagage génétique à copier ; il est quasi impossible de savoir dans quel sens un virus pouvait muer. Mais, les scientifiques le savaient que trop bien, les virus changent constamment par mutation et de nouvelles variantes d’un virus sont appelés à apparaître avec le temps.

Si pour certaines de ces variantes, leur apparition se confond plus ou moins vite à leur disparition, pour d’autres, le schéma est tout autre : ils apparaissent pour rester. Et ce sont ces derniers qui maintenant posent problème. Des variants du coronavirus ont été signalés aux USA et en Afrique du sud. Et les scientifiques s’efforcent d’en savoir plus sur leur facilité de propagation, sur la possibilité de provoquer une maladie plus grave et sur la question de savoir si les vaccins actuellement autorisés pourront offrir une protection efficiente.

L’OMS veille au grain

Justement, les autorités sud-africaines sur la base d’une étude, ont exprimé de vives réserves quant à l’efficacité des vaccins autorisés par l’OMS. Des préoccupations légitimes, puisque ce lundi le Directeur Général de l’OMS exprimait lui aussi les inquiétudes de son organisation quant à la rapidité d’émergence de ces variants.

Pour le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, s’il n’était encore nullement question de stopper sur le plan mondial la campagne mondiale d’administration du vaccin ; il urgeait néanmoins pour les sociétés pharmaceutiques de se mettre au pas des mutations et d’adapter aux souches dominantes les vaccins déjà opérationnels. En outre, a ajouté le Dr Ghebreyesus de nouveaux essais devaient être conduits avec des échantillons de population plus représentatifs et surtout « surveiller de près l’impact des vaccins sur l’épidémiologie, les maladies graves et la mortalité afin de pouvoir utiliser les vaccins avec un maximum d’efficacité ».