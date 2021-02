C’est une bonne nouvelle en perspective pour la France. Le laboratoire Xénothéra sis à Nantes expérimente actuellement un traitement contre la Covid-19. Et ces essais auraient produit des résultats encourageants sur le nouveau coronavirus et ses variants sud-africains, danois, britanniques, brésiliens et écossais. Le nouveau traitement a été expérimenté dans une vingtaine d’hôpitaux français. Son efficacité contre ces variants aurait donc été prouvée. La directrice de Xénothéra pense déjà à produire les premières doses du traitement dénommé XAV-19. « Nous préparons activement nos capacités de production afin de pouvoir soigner les personnes malades » a déclaré Odile Duvaux, très optimiste.

Afin d’y arriver au plus vite, elle lance un appel au gouvernement. « On a pu lire récemment que la recherche française était à la traîne sur l’épidémie, nous pensons que non, au contraire, notre entreprise dispose d’un avantage qui lui donne de l’avance sur bien des alternatives thérapeutiques, en particulier venant d’outre-Atlantique. En tant que biotech française, nous avons besoin de ce soutien, afin d’être en mesure de produire des centaines de milliers de doses dans les prochains mois » a-t-elle déclaré.

“Priorité nationale de recherche“

Un vaccin français pourrait en effet soulager le gouvernement puisque la campagne de vaccination prend du retard à cause des doses de vaccins américains qui ne sont pas livrées à temps. Rappelons qu’en janvier dernier, le traitement de Xénothéra, labellisé « priorité nationale de recherche » était toujours en phase d’essai. Le laboratoire nantais indiquait qu’il était « destiné aux patients atteints de Covid-19 modéré ».