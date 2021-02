Un nouveau partenariat stratégique est né entre les entreprises Ford et Google. Selon l’annonce qui a été faite par les deux structures, ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la transformation du constructeur automobile. Il s’agit ainsi de réinventer l’expérience du véhicule connecté avec Ford. A en croire les informations qui ont été apportées sur cette situation, le partenariat est établi sur une période de six ans.

Commence en 2023

La collaboration est prévue pour véritablement prendre corps à partir de 2023. Les véhicules Ford et Lincoln qui seront mis sur pied seront équipés d’Android, avec les applications et services Google intégrés. « Tirant parti du talent et des atouts des deux entreprises, Team Upshift repoussera les limites de la transformation de Ford, permettra aux utilisateurs de vivre des expériences personnalisées et ouvrira des perspectives inédites basées sur les données. », a fait savoir le constructeur Ford.

Une modernisation de Ford en vue selon le responsable

« Alors que Ford poursuit la transformation la plus profonde de son histoire avec l’électrification, la connectivité et la conduite autonome, le rapprochement de Google et de Ford permet la mise en place d’un véritable centre d’innovation capable d’offrir une expérience personnalisée à nos utilisateurs et de moderniser notre entreprise », a expliqué Jim Farley, président de Ford.