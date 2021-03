Les allégations du prince Harry et de son épouse Meghan Markle continuent de faire la une de la presse britannique. L’ancienne actrice de la série Suits avait fait part de ses pensées suicidaires, mais aussi du racisme dans la famille royale. Les propos de la duchesse de Sussex ont fait réagir l’ancienne première dame des Etats-Unis, Michelle Obama, qui s’est exprimée sur l’interview choc dans un entretien accordé au média américain NBC, le 07 mars dernier.

Elle espère que les désaccords pourront être résolus

Pour l’épouse de Barack Obama, les allégations de racisme exposées par Harry et Meghan Markle n’étaient pas « une surprise totale ». « La race n’est pas une nouvelle construction dans ce monde, pour les gens de couleur » a laissé entendre l’ancienne première dame dans l’interview qui sera diffusée ce mardi 16 mars 2021. Cependant, Michelle Obama a espéré que les désaccords familiaux entre la famille royale britannique et les Sussex pourront être résolus. Elle a donc plaidé pour un pardon et une réconciliation entre les deux camps. « La chose que j’espère et à laquelle je pense: c’est avant tout une famille, et je prie pour le pardon et la réconciliation pour eux » a-t-elle déclaré.

Pour rappel, l’ancienne première dame et le prince Harry sont amis depuis l’époque où son mari était président des Etats-Unis. Par ailleurs, elle est aussi avec Meghan Markle puisqu’elle aurait pris part à une de ses conférences en 2018 à Londres.