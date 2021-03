L’opposition béninoise en conclave ce dimanche à Parakou dans la cité des kobourou. Cette rencontre politique intervient onze jours après le dernier meeting tenu dans la capitale du Bénin où la candidate du parti « Les Démocrates » a été arrêtée par la police républicaine. A Parakou, ce dimanche 14 mars 2021, l’opposition réunie au sein du Front pour la Restauration de la Démocratie annonce une grande mobilisation pour la libération du peuple.

A Parakou, ce dimanche 14 mars 2021, toute la crème de l’opposition tient une rencontre de haute facture pour clamer une fois encore, le respect du délai constitutionnel accordé au président de la République et la mise en œuvre des décisions rendues par la cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Sur place, plusieurs responsables de l’opposition dont l’universitaire et leader du Rassemblement, Joël AÏVO et son colistier Moïse KÉRÉKOU, Éric HOUNDETE, Valentin Aditi Houdé et le docteur Nadin Tayéwo KOKODE, président du mouvement EnCoRe.

L’opposition prône la paix mais exige la libération du Bénin. Sur les banderoles, on note entres autres plusieurs messages. Pour docteur Nadin Tayéwo KOKODE, président du mouvement EnCoRe, « il n’y a pas de souverain fort devant un peuple debout. Les manœuvres d’intimidation du régime ne font que renforcer la détermination de l’opposition».