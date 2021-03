Aimé Lavenir Béhanzin a rendu son tablier. Le cadre de la commune de Natitingou a démissionné de son poste de secrétaire Général. Le démissionnaire dans sa lettre évoque quatre principales raisons dont le manque de confiance du maire en sa personne. Il serait remplacé par Albert N’Tcha N’Dah, en fonction à la direction départementale des enseignements maternels et primaires de l’Atacora.

Plusieurs raisons justifient la démission de Lavenir Aimé Béhanzin à la tête du Secrétariat Général de la commune de Natitingou. L’ancienne mémoire de l’administration communale de la cité des Nantos précise aussi dans sa démission que l’ambiance morose et délétère qui règne au sein de l’administration communale depuis la prise de l’arrêté préfectorale portant constat de nullité d’acte administratif de la commune de Natitingou couvre son acte d’abandon.

Aimé Lavenir Béhanzin fait remarquer que la fronde de certains chefs services qui ne reconnaissent plus l’autorité du secrétaire général allant même jusqu’au refus de la simple salutation, en est l’une des causes. Albert N’Tcha N’Dah, en fonction à la direction départementale des enseignements maternels et primaires de l’Atacora serait désigné par l’autorité communale au poste de secrétaire général de la mairie de Natitingou, en attendant l’approbation de la tutelle.