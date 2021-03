Les évêques du Bénin réunis au sein de la conférence épiscopale ont adressé un message à la communauté catholique. « J’ai vu la misère de mon peuple », c’est l’intitulé de la lettre pastorale du clergé en date du 12 février 2021 qui permet aux fidèles et au peuple en général de redécouvrir à la fois, leur identité, leur vocation et leur mission dans le contexte des souffrances et des espérances.

Dans un document de 34 pages, la conférence épiscopale du Bénin a présenté le tableau peu reluisant de la souffrance des hommes et de la misère qu’ils vivent. En effet, la lettre pastorale issue du conclave des hauts dignitaires de l’Eglise catholique Romaine du Bénin fait ressortir plusieurs aspects notamment la misère humaine profonde et toutes les formes qu’elle prend dans le contexte politique et social actuel du Bénin.

Le clergé béninois appelle à la conversion en ce temps de l’Avent où l’Eglise est en marche vers le Christ pour vivre et célébrer la Pâque. La lettre pastorale met un accent particulier sur le changement de vie que doit mener chaque chrétien, chaque citoyen vis-à-vis du Christ pour une amélioration radicale de ses conditions afin de sortir de la précarité.

Pistes de solutions…

Par ailleurs, l’Eglise catholique après diagnostic des difficultés que rencontrent les populations, propose une thérapie basée sur la foi. « La solution au problème politique de la démocratie, du développement et de l’Etat de droit dans notre pays, repose, notamment en période de carême, sur l’imitation de Moïse lorsque nous voulons, chacun de nous, élever et faire émerger notre pays », a indiqué le clergé.

Cet appel de l’apôtre est d’arriver à gravir la montagne où l’on rencontre Dieu, à accueillir et écouter la Parole de Dieu, mais aussi et surtout à écouter le Seigneur. La lettre pastorale est un appel à prendre conscience que par son identité en Dieu dont il porte l’image, l’homme est appelé à être sensible à toute souffrance, à devenir amour, miséricorde et action.