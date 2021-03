Alors que la campagne électorale n’a pas été encore lancée, certains candidats croient dur comme fer à leurs victoires à l’issue de la présidentielle du 11 avril prochain. C’est le cas du duo Alassane Djemba/Paul Hounkpè qui donne déjà des informations sur son prochain gouvernement. Pour le duo en tournée dans le pays, le gouvernement à venir aura un effectif de moins de 20 portefeuilles ministériels.

Le duo candidat du parti Forces Cauris pour un Bénin Émergent retenu par la commission électorale nationale autonome (Céna) pour prendre part à la présidentielle prochaine se prépare activement pour remporter le scrutin. Le duo Alassane Djemba/Paul Hounkpè dévoile l’ossature de son futur gouvernement et rassure de la décrispation de la tension sociale.

En tournée dans le pays, le duo prône la paix et appelle à l’unité nationale. Cependant, Alassane Djemba et Paul Hounkpè promettent une fois le scrutin gagné, ramener au bercail, tous ceux qui sont en exil. « Mon gouvernement ne comptera pas plus de 20 ministres. Nous n’allons pas augmenter le train de vie au sommet de l’État et asphyxier le peuple», a indiqué à Kétou, le candidat au poste de Président de la République, Alassane Djemba.