La fille d’un pasteur résidant dans la commune d’Allada repêchée dans les latrines après avoir passé 07 heures d’horloges. Tombée imprudemment dans les fosses d’environ 15 mètres de profondeur, la fillette de 12 ans a eu la vie sauve grâce à l’intervention des pompiers. Elle a été confiée à ses géniteurs.

La petite Exaucée ressortie des latrines, saine et sauve grâce aux éléments du groupement national des sapeurs-pompiers de la commune d’Allada. En effet, écolière au cours d’initiation (CI), la petite fille de 12 ans tombée par mégarde dans les latrines. «Exaucée a passé 07 heures de temps dans la latrine avant d’être sortie. Elle n’a rien eu et elle se porte bien », a confié Victor Kinhouéto, à une radio locale.

Selon les explications du père, après l’avoir recherchée pendant plusieurs heures, la thèse d’une disparition pour éviter d’aller à l’école était beaucoup plus étudiée. « Apres des fouilles infructueuses, j’étais sur le point d’aller signaler sa disparition à la police quand subitement, on me téléphone en chemin qu’elle a été retrouvée dans les latrines. Cependant, je suis allé à la police qui à son tour a informé les sapeurs-pompiers qui sont venus la sauver », a-t-il déclaré.