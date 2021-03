Nicéphore Soglo a participé le weekend à une rencontre du Groupe National de Contact, un cercle de réflexions des acteurs de l’opposition, tenue à Cotonou. A l’occasion, l’ancien Président de la République n’est pas allé du dos de la cuillère pour rappeler les actes attentatoires à la démocratie dont est auteur le régime de la Rupture. Des faits qui ne sont pas du goût de l’ancien ambassadeur, Benoît Illassa.

L’ancien Président Nicéphore Soglo ne devrait pas faire de telle déclaration, indique l’ex-représentant du Bénin à la Francophonie. Il devrait répondre de ses actes, insiste-t-il. « Un ancien Président de la République n’est pas au-dessus des lois de la République. Un ancien Président de la République française vient de l’apprendre à ses dépens », fait-il savoir.

Benoit Illassa fait remarquer qu’avec le poids de l’âge, l’ancien Maire de la ville de Cotonou devrait simplement la boucler. « Nous, nous n’avons pas perdu la mémoire. C’est le même Nicephore SOGLO qui a trahi tout le pays à la Conférence Nationale. Ravalant ses vomissures et trompant la vigilance de tous, il s’est porté candidat », rappelle le blogueur qui a ajouté que « ses accusations mensongères et fallacieuses méritent qu’il soit traduit devant la CRIET pour outrage et sédition ».