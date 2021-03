Les élections présidentielles au Bénin s’approchent et le parti d’opposition « Les démocrates » va mal depuis l’arrestation d’un de ses membres, Bio Dramane Tidjani (BDT). Cette interpellation a suscité la réaction de la candidate du parti à la prochaine présidentielle, Reckya Madougou. Cette dernière a d’ailleurs fustigé un emprisonnement arbitraire, dans une longue publication sur le réseau social Facebook.

« Aucun fait constitutif d’infraction »

Pour elle, les charges qui ont été retenues contre Bio Dramane Tidjani n’ont pas été exposées, tout en estimant que l’emprisonnement de ce dernier « est motivé par des considérations politiques ». « Aucun fait constitutif d’infraction, encore moins relevant de crime d’«association de malfaiteurs et terrorisme » n’a pu être constaté à leur encontre et n’est ressorti durant toutes les auditions. Il n’est question ici que d’accusations tout simplement fantaisistes et sorties de l’imaginaire d’un Procureur Spécial et d’une justice sous ordre et dont les acteurs répondront demain de leurs multiples forfaitures contre les honnêtes citoyens et contre ce peuple épris de justice et de paix » a-t-elle laissé voir. Selon Reckya Madougou, les termes d’ « association de malfaiteurs et de terrorisme » n’ont pas raison d’être puisqu’ils n’ont pas été évoqués au cours des enquêtes préliminaires.

Elle a fait savoir que : « Le procureur de la cour d’exception CRIET n’a même pas daigné comme à son accoutumée recevoir les avocats pour leurs observations ». L’ancienne ministre n’a pas manqué de rappeler que : « BDT s’est présenté de lui-même (sans ses avocats à la première convocation de la CRIET) contre même tous les conseils de fuite qui lui étaient prodigués par des personnes avisées habituées aux agissements de la justice injuste au Bénin depuis 2016 ».