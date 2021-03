Ce Mardi, disparaissait une icône du reggae mondiale, Bunny Wailer. L’homme avait été avec la Bob Marley et Peter Tosh, les fondateurs du groupe les ‘’Wailers’’. Et si Bob Marley était aujourd’hui présenté comme la légende d’un rythme musical nouveau qui avait bercé toute une génération et enfanté d’autres rythmes tout aussi envoutants ; il le devait pour une bonne part aux ‘’Wailers’’. Aujourd’hui donc, le monde du reggae perdait un autre de ses « héros », endormi dans la paix de ‘’Jah’’ au Andrew’s Memorial Hospital de Kingston en Jamaïque.

Bunny tire sa révérence à 73 ans

Les Wailers ont été fondés par Marley, Bunny Wailer et Peter Tosh. Un trio de renom, béni par les muses, tant la créativité musicale leur semblait aisée. Il faut dire que tous les trois, selon la presse people de l’époque, avaient épousé la fameuse « herbe sacrée », mais Bunny et Peter étaient des militants plus acharnés. Du trio, seul Neville O’Riley Livingston, alias Bunny aura eu la chance de passer le cap de la cinquantaine. Bob Marley décédait en 1981 à 36 ans d’un cancer, quand Peter Tosh était tué dans sa résidence de Kingston en 1987, il avait 43 ans.

Bunny quittera les ‘’Wailers’’ en 1974, onze années après la création du groupe pour tenter une aventure en solo. Bunny était parti, mais n’avait pas vraiment quitté ‘’The Wailers’’, la preuve il avait gardé le nom, et cela lui avait réussi ; plus de vingt-neuf albums et quatre compilations, avec à la clé trois Grammys Awards. Mais l’âge et la maladie avaient tôt fait de rattraper la légende vivante et Bunny faisait deux accidents vasculaires cérébraux à deux ans d’intervalle en 2018 et 2020. Des ennuis de santé qui semblent avoir eu raison de l’artiste puisque ce mardi, Bunny, entré au Andrew’s Memorial Hospital de Kingston, n’en était plus ressorti, il avait 73 ans.