En 2020, cette récompense lui avait filé entre les doigts allant à sa grande sœur dans la musique Angélique Kidjo. Mais cette année c’était la bonne. Burna Boy, le chanteur nigérian a enfin remporté le Grammy du meilleur album de musique du monde avec son cinquième opus « Twice as Tall » le 15 mars dernier. Sa mère Bose Ogulu qui est en même temps son manager, a récemment été interviewée par Latasha Ngwube, une personnalité du monde des médias au Nigéria. Mme Ogulu a donné lors de son intervention des conseils aux femmes de son pays et du continent.

« Faites savoir aux gens qu’il y a un cerveau entre vos oreilles »

Il est plus important de se faire respecter que d’être aimé, leur a-t-elle dit, avant d’ajouter que celles-ci devraient se comporter comme elles veulent être traitées. « Faites savoir aux gens qu’il y a un cerveau entre vos oreilles. Ils peuvent être mal à l’aise avec vous mais ils vous respecteront. Il est important d’être respecté qu’aimé…Comportez-vous comme vous voulez être traitées. Vous serez traitées comme vous vous comportez » a déclaré la mère de Burna Boy, à l’endroit des jeunes femmes de son pays et de l’Afrique.

Le seul être humain vivant à qui j’ai vraiment confiance à 100%

Elle a par ailleurs demandé à ses jeunes sœurs d’être compétentes dans ce qu’elles décident de faire. Si vous voulez faire une chose, apprenez à la maîtriser avant de vous engager, a poursuivi Bose Ogulu. Notons au passage que son fils est très heureux de l’avoir comme manager. Elle est disait-il, “la seule personne qualifiée pour me parler et le seul être humain vivant à qui j’ai vraiment confiance à 100%.”