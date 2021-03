Profitant d’une sortie médiatique qu’il a effectuée le 26 février dernier, le général américain Mark Kelly a fait savoir ses craintes sur l’avance que pourrait prendre la Chine sur les Etats-Unis sur le plan du développement d’un avion de chasse futuriste. Même s’il reconnait que l’US Air Force détient encore pour l’instant un très large avantage numérique, il met tout de même l’accent sur le fait que cette tendance pourrait se renverser.

“J’ai peu que notre nation n’ai plus le courage et la persévérance d’investir…”

« Je ne doute pas de la puissance technologique de notre armée mais j’ai peur que notre nation n’ai plus le courage et la persévérance d’investir autant de temps et d’argent dans le développement de l’avion de chasse du futur », a déclaré cet officiel de l’armée américaine selon la publication faite par le média Defense News. L’officier américain a notamment indiqué que la Chine investit largement plus de ressources que les Etats-Unis dans ce secteur.

La Chine privilégie les créations du futur…

La puissance asiatique aurait privilégié la création des aéronefs militaires du futur. La crainte du général est que ces appareils soient utilisés pour combattre efficacement à l’avenir la toute puissante US Air Force. Ce son de cloche au sein de l’armée intervient alors que certains déplorent déjà le budget alloué aux nouvelles technologies au sein de l’armée américaine. Un rapport fait remarquer que ce budget est loin d’être efficace face à l’allure de la Chine dans ce secteur.