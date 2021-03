Le Front pour la restauration de la démocratie a organisé ce mercredi 03 mars 2021 à l’espace Tiwani à Porto-Novo une conférence de presse pour dénoncer l’exclusion des partis de l’opposition membres du Front pour la restauration de la démocratie. On pouvait noter la présence effective de tous les ténors de l’opposition.

Parmi ceux-ci, Joël Aivo candidat recalé à la présidentielle prochaine au Bénin, son colistier Moïse Kerekou, la candidate recalée Reckya Madougou et son colistier Patrick Djivo, le président du Front pour la restauration de la démocratie Valentin Aditi Houde, le président des démocrates Éric Houndete, ainsi que plusieurs autres responsables et personnalites de mouvements et partis politiques membres du Front des démocrates.

Malheureusement la rencontre a été perturbée vers la fin de la rencontre par un groupe de policiers qui ont fait irruption dans la salle. Mais vue la détermination de la foule dans la salle, les policiers ont finalement rebroussé chemin pour se positionner finalement dehors. C’est après le départ des conférenciers que les deux véhicules des policiers ont quitté les lieux sous des cris de protestation des militants. Quelques instants plus tard, ces derniers procéderont à l’arrestation de Mme Madougou.