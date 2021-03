Des chercheurs allemands de l’institut fédéral d’évaluation des risques (BFR) ont constaté que la consommation de la viande et de produits laitiers contribue à une bonne santé osseuse. Ce constat découle d’une observation de 36 végétaliens et 36 personnes non végétaliennes qui ont pris part à une étude. Cette dernière leur a permis d’affirmer qu’un régime alimentaire ne contenant pas de viandes ni de produits laitiers est susceptible d’affaiblir les os.

« Un risque de fracture plus élevé »

Sur la base de cette étude, les auteurs ont conclu que les végétaliens étaient enclin à avoir une santé osseuse moins bonne. En effet, ils manquaient de certains nutriments clés qui ne sont que d’origine animale comme l’acide aminé Lysine, les vitamines A et B6. Selon les explications d’Andreas Hensel, président du BFR : « Les preuves suggèrent qu’un régime végétalien ou végétarien peut protéger contre de nombreuses maladies chroniques, dont le diabète et les maladies cardiovasculaires, ou encore le cancer. Et pourtant, un régime végétalien s’est avéré associé à une densité minérale osseuse plus faible, ce qui est lié à un risque de fracture plus élevé, par rapport aux omnivores ».

L’étude a également permis d’établir que l’association de certaines protéines et vitamines participent à une bonne santé osseuse. Ainsi, la protéine a-Klotho, le Magnésium, le Calcium, l’Iode, la Sélénoprotéine P, les acides gras Oméga-3, associés à la leucine, la lysine, les vitamines A et B6 favorisent une bonne santé osseuse.