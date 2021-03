La situation sanitaire en France n’est pas des plus reluisantes. C’est en tout cas l’avis de nombreux hauts responsables d’hôpitaux pour qui, la situation risque de s’aggraver si rien n’est fait. Dans une tribune publiée par Le journal du Dimanche (JDD), 41 directeurs médicaux de crise de l’AP-HP affirment que d’ici 15 jours, ils seront contraints de trier les patients pour sauver des vies. «Nous ne pouvons rester silencieux sans trahir le serment d’Hippocrate que nous avons fait un jour…. nos capacités de prise en charge seront dépassées au terme de cette période (ndlr: 15 jours) » affirment-t-ils.

Mais le plus grave reste que ces tris annoncés ne concerneront pas que les patients covid, mais tous les tupes de patients : “Ce tri concernera tous les patients, Covid et non Covid, en particulier pour l’accès des patients adultes aux soins critiques” précisent les directeurs. Toutefois le président français Emmanuel Macron ne semble pas pressé de durcir les mesures déjà en place. Via le même canal (JDD), Macron a voulu rassurer les français concernant sa stratégie.

« Pour les jours qui viennent, nous allons regarder l’efficacité des mesures de freinage et nous prendrons si nécessaire celles qui s’imposent. J’assume totalement notre stratégie: nous avons un très bon taux de couverture des plus de 80 ans, parmi les meilleurs du continent, et dans les Ehpad, plus de 90% des résidents ont reçu au moins une injection, ce qui produit un effondrement de la mortalité des plus âgés. » a affirmé Macron. Il annonce, pour accélerer la vaccination de la population, la mise à disposition de grands centres uniquement dédiés à la vaccination. Malgré les critiques des opposants, le président français semble maintenir son cap.