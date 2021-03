Le magistrat Victor Dassi Adossou, nommé en Conseil des ministres, le 10 mars dernier pour succéder à Ousmane Batoko prêtera serment le jeudi 25 mars prochain. Il le fera en présence du Chef de l’Etat, Patrice Talon, président du conseil supérieur de la magistrature. Il sera donc appelé à exercer ses nouvelles fonctions pour un mandat de cinq ans. La cérémonie aura lieu au palais de la Marina.

C’est en respect aux dispositions de la constitution béninoise que le nouveau Président de la Cour Suprême prêtera serment devant le Chef de l’Etat, Patrice Talon. En effet, Victor Dassi Adossou, comme l’exige la tradition, main droite levée, va jurer de présider aux destinées de la plus haute juridiction de l’Etat en matière administrative et judiciaire en toute impartialité, de faire valoir le secret de ses délibérations et d’observer une obligation de réserve dans l’animation de la vie politique du Bénin.

Magistrat hors classe, avec désormais la qualité de premier juge béninois, Victor Dassi Adossou a été investi président de la chambre administrative de la cour suprême le 27 avril 2017. Agent modèle de l’administration publique, il avait été distingué en 2002 par le Président Ousmane Batoko alors ministre chargé de la Fonction publique. Le nouveau Président de la cour suprême s’attachera désormais à veiller au respect de la légalité et de la consolidation de la démocratie au Bénin.