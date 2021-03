La ministre française de la culture Roselyne Bachelot a dû se faire hospitaliser suite à sa contamination par le covid-19. Une hospitalisation qui intervenait quatre jours après que la ministre ait elle-même, via son compte Twitter, annoncé son infection. La ministre de la culture devenait ainsi, le quatrième membre du gouvernement à être contaminé, mais le second à se faire hospitalisé après Elisabeth Borne, ministre du Travail. La France, selon les chiffres officiels, c’est plus de 4 millions de cas confirmés pour plus de 93 000 décès.

Hospitalisée mais stable…

La ministre selon des confidences recueillies auprès de ses proches, serait hospitalisée, mais dans un état stable. Certes, la ministre de la culture en considération de son âge, 74 ans, faisait partie de la catégorie de la population parmi les plus vulnérables aux complications dues à la maladie ; mais la rapide prise en charge du haut fonctionnaire avait semble-t-il aidé à mieux en circonscrire les effets néfastes.

Samedi, la ministre de la culture, docteur en pharmacie, avait elle-même annoncé avoir été testée positive. Elle avait, par la même occasion, annoncé des réaménagements dans son « programme » pour cette semaine. Des réaménagements qui risquaient maintenant de perdurer, étant donné les récentes évolutions de son état de santé. C’est que la ministre était à pied d’œuvre pour permettre la réouverture rapide de lieux culturels tels que, les monuments et les musées…pour commencer.

Des réouvertures qui elle espérait pourraient sortir les français de l’état d’aliénation mentale, de « zombies sans cultures », dénoncé par l’expert en maladies infectieuses Eric Caumes. Des réouvertures qui cependant, s’annonçaient difficiles ; puisqu’en février, le ministre français Jean Castex avait évoqué, reconnaissant que le virus gagnait du terrain, un renforcement des mesures sanitaires. Un renforcement au cas où « la situation dans les 20 départements placés sous ‘’vigilance maximale’’» ne s’améliorait pas.