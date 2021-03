Carla Kéké ou « Bébé Carla » est la fille de Kéké Kassiry, compositeur et artiste chanteur ivoirien qui a connu un grand succès dans les années 80, et de Tina Spencer, alias Tina Glamour, artiste elle aussi. Par sa mère donc la jeune fille est donc la sœur de l’icône de la musique ivoirienne décédée en 2019 dans un tragique accident de moto, DJ Arafat. Des témoignages parues dans la presse ivoirienne, il était ressortit que la jeune fille très proche de son demi-frère, avait été très affecté par sa mort.

À cette disparition s’étaient ajoutés des relations compliquées avec Tina Glamour, et un état de santé assez précaire, qui avaient poussé « Bébé Carla » en 2020 à publier sur Facebook un message aux relents suicidaires qui en avait alarmé plus d’un en Côte D’ivoire. Ce Mardi, Carla remettait cela et lançait sur Facebook un appel à l’aide.

« bébé Carla » lance un SOS

« SOS ! je suis là à mourir à petits feux. Je souffre d’une infection pulmonaires et d’une blessure à la cheville qui dure depuis 1an. Ma mère (Tina Glamour) ne fait rien pour arranger cela. Je souffre, je ne dors pas la nuit. J’ai maigri, il ne me reste que les os ». Voilà en substance un extrait du long message publié sur Facebook par Carla Kéké. Un message avec plus de 300 likes, partagé plus d’une soixantaine de fois et avec plus de 280 commentaires.

C’est que les ivoiriens dans le cœur desquels, DJ Arafat, tenait une place très particulière, étaient, par un effet de transfert affectif, très attentifs à tout ce qui touchait de près ou de loin à sa famille. Et Carla qui partageait avec le ‘’Daishikan’’ une parenté très fraternelle, ne pouvait que bénéficier de cette attention. Du coup le message de Bébé Carla n’était pas passé inaperçu, avec de nombreuses personnes relayant son appel à l’aide.

« Je veux aller dans un centre me faire soigner et changer. Je suis fatiguée. Celui ou celle qui veut en savoir plus ou m’aider, peut appeler sur ce numéro », et un numéro de téléphone suivait le message. Pour de nombreux internautes ivoiriens, la détresse morale et matérielle que semblait vivre la jeune femme était essentiellement due au problème qu’elle avait avec la drogue, d’où le « centre » qu’elle-même avait évoqué, un centre de désintoxication.

Pour d’autres cependant, la Tina Glamour avait péché en ne l’entourant de tout l’amour dont elle avait besoin. Dans son message en tous cas, Carla n’avait pas été tendre avec sa mère allant jusqu’à l’accuser d’être à la base de ses tourments, « si aujourd’hui je suis comme ça, c’est à cause d’elle » avait-elle écrit en l’occurrence.