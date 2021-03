Les smartphones sont utilisés tous les jours par des milliards d’être humains. Des appareils pratiques avec lesquels nous passons le plus clair de notre temps. Mais bien souvent, à cause de la grande proximité que nous partageons avec eux, il nous arrive d’oublier que les smartphones sont avant tout des objets électroniques à utiliser avec précaution. Récemment une jeune femme russe, décédait des suites d’une électrocution, causée par son smartphone en charge.

Electrocutée dans son bain

Les téléphones portables peuvent littéralement devenir mortels. L’eau en l’occurrence, encore plus si elle est salée, augmente considérablement la conductivité naturelle du corps pour l’électricité, ce qui signifie que l’on est beaucoup plus susceptible de mourir en entrant en contact avec de l’électricité dans la baignoire ou la douche. De ce fait donc, amener son smartphone dans la douche ou la baignoire et le laisser en charge, représente une situation potentiellement dangereuse.

Une expérience qu’avait faite, une jeune femme russe. Anastasia Scherbinina, 25 ans, employée de bureau, est décédée d’un choc électrique massif après avoir utilisé son smartphone dans le bain, le téléphone était maintenu en charge. Par inadvertance le téléphone était tombé dans la baignoire. Et l’eau aidant, le courant électrique de charge avait automatiquement été drainé vers la jeune femme qui est morte sous le coup. Une tragédie, mais qui n’était nullement un fait isolé, puisque régulièrement dans la presse, ce type de tragédie était relaté.

Alors que les batteries des smartphones sont à basse tension (environ 3,7 volts pour les batteries), les relier à un chargeur, les met en ligne directe avec la tension haute intensité de la prise de courant. Aussi selon les experts pour éviter une quelconque situation d’électrocution avec un téléphone portable, trois précautions étaient à prendre : « Ne jamais charger le téléphone dans la salle de bain ou près de l’eau ; ne pas laissez pas les rallonges ou les chargeurs entrer en contact avec de l’eau ; ne jamais utiliser de rallonges ou de chargeurs avec des fils effilochés ».