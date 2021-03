Dans la nuit de lundi à mardi vers 1 heure du matin dans le 8e arrondissement de Lyon en France, les forces de l’ordre avaient intervenu pour mettre fin à un tapage nocturne dans un foyer situé sur l’avenue des Frères-lumières. Une fois sur place, les fonctionnaires ont découvert dans les parties communes du bâtiment, un homme ivre qui avait été légèrement blessé. Ceux-ci ont alors entrepris de le raccompagner chez lui, et c’est là que les choses se sont mal passées pour eux.

Ils ont été accueillis par trois femmes dont deux d’entre elles sont âgés de 21 et 23 ans. Tout comme l’homme, elles étaient également ivres et ont agressé violemment les fonctionnaires. Dans leur rang, un des policiers a été blessé à une épaule et à un pouce. Il a été conduit à l’hôpital et s’est vu attribuer 14 jours d’Incapacité totale de travail (ITT).

Elles ont reconnu les faits

En ce qui les concerne, les deux femmes qui ont agressé les fonctionnaires ont été interpellées et placées en garde à vue. Elles ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Elles devraient être jugées ce mercredi dans le cadre d’une comparution immédiate au tribunal judiciaire de Lyon après avoir été déférées.