Des enfants âgés de 6 à 7 ans sèment la terreur dans une école. Les faits ont lieu dans une école primaire située dans le département de l’Eure en France. Selon les informations de France Bleu, il s’agit de plusieurs élèves d’une classe de CP-CE1 dans l’école de Saint-Éloi-de-Fourques. L’atmosphère au sein de l’école est insoutenable au point de susciter l’indignation du maire de la commune, Denis Szalkowski.

Trois élèves se montrent très agressifs

« Un élève a été tapé à deux centimètres de son testicule, il a eu un bleu énorme, je n’ose même pas imaginer ce qu’il se serait passé s’il avait été touché… Un élève en a menacé un autre à la cantine avec un couteau! Des institutrices se font frapper et insulter, la classe est hors de contrôle… » a-t-il confié au média. Par ailleurs, Denis Szalkowski a indiqué que trois élèves se montrent très agressifs, et entraîne plusieurs autres enfants dans leurs actes. Cette information n’a pas été confirmée par la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN), qui a affirmé qu’un seul élève a des comportements problématiques. Celui-ci serait en proie à des problèmes psychologiques ou médicaux.

« Ça fait deux ans qu’on a un enfant repéré comme ayant des problèmes »

Notons que la DSDEN met l‘accent sur l’importance de ne pas marginaliser les élèves jugés « différents » et sur le concept d’« inclusion ». Cet avis laisse l’édile sceptique, qui a souligné que « tous les cas ne sont pas remontés » dans l’administration. « Si l’on fait le choix de l’inclusion, et c’est très bien, il faut des moyens […] Ça fait deux ans qu’on a un enfant repéré comme ayant des problèmes, et on nous dit que rien ne peut se faire avant six mois. Les autres enfants vont-ils devoir être sacrifiés? » a confié le maire au journal.