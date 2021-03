Dans la matinée de ce vendredi 12 mars 2021 au collège Philippe-de-Vigneulles à Metz, en Moselle, un adolescent a menacé de tuer son professeur à l’aide d’un couteau. Tout serait parti après que la professeur de mathématique du jeune homme âgé de 15 ans et demi et en 3ème, ait convoqué ses parents pour un entretien suite à des difficultés scolaires. Vers 10h20, quelques instants après la fin du cours, l’élève s’est approché de son professeur. Il a sorti un couteau et a menacé de la tuer si elle ne revenait pas sur sa décision de s’entretenir avec ses parents.

Prise de peur, la professeur a réussi à s’enfuir et a en même temps informé l’administration. L’élève a alors appelé Police Secours, « réitérant ses menaces », selon les précisions du parquet de Metz. Face à la menace, le collège mit en place le plan « alerte attentat-intrusion » (PPMS) afin de garantir la sécurité des autres apprenants jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre. Arrivés sur place, les policiers ont localisé l’élève qui s’était enfermé dans une salle de classe. D’après BFMTV, il portait sur lui un couteau, « de 30 centimètres ».

Il n’était pas un enfant à problèmes

« Aucun blessé n’est à déplorer au terme de l’opération, pendant laquelle l’ensemble des collégiens présents dans l’établissement avaient été également mis en sécurité », a déclaré dans un communiqué, la Direction centrale de la sécurité publique (DCSP). Après avoir été récupéré par la police, le jeune homme « qui n’était pas un enfant à problèmes », a été placé en garde à vue.

Son professeur, qui a fait l’objet de l’agression, a été entendu par les enquêteurs. D’après le procureur de la République de Metz, Christian Mercuri, l’adolescent sera soumis à un examen de personnalité et sera probablement mis en examen samedi. Une information judiciaire serait prochainement ouverte, a précisé le procureur.