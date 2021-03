C’est la première fois de l’histoire qu’un artiste francophone a battu ce record. Gims a totalisé ce lundi 1er mars 2021, 5 milliards de vues sur YouTube. La nouvelle s’est répandue à une grande vitesse sur les réseaux sociaux. Leader du groupe Sexion D’Assaut, Gims a également fait carrière solo avec un talent incroyable dans le paysage du rap français et pop urbaine. Tout le long de sa carrière, il a battu plusieurs records.

Il a remporté le titre de l’artiste qui vend le plus en moyenne par album soit près de 800 mille ventes par album. En effet, sur quatre albums en solo, il a réalisé plus d’un million de ventes sur les deux premiers et le troisième n’est qu’à 4000 ventes pour être certifié son 3ème double disque de diamant. Le frère de Dadju s’est également imposé dans les ventes et les plateformes de streaming. Sur sa chaîne YouTube, il a comptabilisé près de 10 millions d’abonnés.

Bella, son plus gros succès visuel

Par ailleurs, Gandhi Djuna a réussi à comptabiliser le plus rapidement possible ces 5 milliards de vues grâce à plusieurs clips extraordinaires dont une quinzaine ont connu un grand succès en dépassant très facilement les 100 millions de vues. Toutefois, son plus gros succès visuel demeure le clip de “Bella” qui s’approche des 500 millions de vues. Avec ce nouveau record chez YouTube, Gims devient l’artiste urbain francophone le plus populaire du monde. Il avait promis une exclusivité après ses 5 milliards de vues, probablement qu’on aura droit dans les prochaines heures au prochain titre.