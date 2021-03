La star nigériane Burna Boy a remporté le prix du meilleur album musical mondial aux Grammy Awards ce dimanche 14 mars. Egalement l’artiste Wizkid a aussi été honoré avec Beyoncé pour son duo avec la chanteuse américaine, dont la chanson « Brown Skin Girl » a remporté dans la catégorie Meilleur vidéoclip. Suite à ces distinctions qui au-delà des artistes honorent toute la nation nigériane, le gouvernement fédéral a félicité les stars pour leurs victoires.

C’est le ministre de l’Information et de la Culture, Alhaji Lai Mohammed, qui à travers une déclaration de son assistant spécial sur les médias, Segun Adeyemi a félicité ce lundi les artistes pour leur distinction. Pour le ministre, les récompenses sont bien méritées et appropriées pour le travail acharné abattu par le duo. Egalement pour le ministre, les prix représentent une approbation mondiale pour le genre de musique Afrobeat qui a propulsé la domination croissante du Nigéria sur le monde de la musique.

Source d’inspiration pour les autres

Par ailleurs, Alhaji Lai Mohammed a émis l’espoir que l’attribution de ces prestigieux prix aux deux stars de la musique, non seulement, les incitera à atteindre de plus grands sommets, mais servira également de source d’inspiration pour les autres. « L’Afrique est la ! Nous sommes là ! C’est quelque chose de fantastique pour tous les Africains de ma génération, partout à travers le monde. Cette victoire doit servir de leçon pour tous les Africains : qui que vous êtes, où que vous êtes, tout est possible ! », a déclaré Burna Boy.