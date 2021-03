Après la fusillade de lundi dans une épicerie aux USA qui a fait 10 mort dont un policier, la rédactrice en chef de ‘’race and inclusion’’ auprès du journal USA Today s’était plainte dans un tweet. « C’est toujours un homme blanc en colère. Toujours », avait déclaré lundi, la désormais ex-rédactrice en chef Hemal Jhaveri dans son tweet dont elle a reconnu inapproprié, dans un article de Medium vendredi.

La journaliste avait rapidement supprimé le tweet après que la police eût révélé que le tireur était en fait Ahmad Al Aliwi Alissa, né en Syrie. Mais bien avant la suppression du tweet, les plus de 8000 followers de Jhaveri n’avaient pas tardé à l’accuser de racisme, et la direction de USA Today l’a rapidement licenciée. « Je ne suis plus employé chez USA Today, une entreprise qui était mon travail à domicile pendant près de huit ans », a écrit Jhaveri surMedium.

Une erreur de jugement

« C’était une erreur de [jugement] imprudente, envoyée à un moment houleux, qui ne représente pas mon engagement en faveur de l’égalité raciale. Je regrette de l’avoir envoyé. Je me suis excusé et j’ai supprimé le tweet » a-t-elle ajouté. Par ailleurs, elle a tiré à boulet rouge sur son journal et ses rédacteurs, qui d’après entretiennent également le racisme. « Les journalistes blancs de USA Today ont été en mesure de minimiser les personnes racialisées dans la presse écrite, notre rédacteur en chef blanc était irréfléchi sur le visage noir, » a-t-elle écrit.

Toutefois, Jhaveri a déclaré qu’elle n’était pas surprise que sa carrière à USA Today se soit terminée par une controverse. « J’aurais aimé être plus surpris par cela, mais je ne le suis pas. Une partie de moi a attendu que cela se produise parce que je ne peux pas faire le travail que je fais et écrire les colonnes que j’écris sans invoquer l’ire et la colère de Twitter alt-right », a-t-elle écrit dans Medium.