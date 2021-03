L’Economist intelligence unit (EIU) est la division de recherche et d’analyse de The Economist Group, la société sœur du journal The Economist. Créée en 1946, l’unité a plus de 70 ans d’expérience dans l’aide aux entreprises, aux sociétés financières et aux gouvernements en produisant ; grâce à un collège d’experts et de professionnels ; des données, des recherches et des analyses de la plus haute qualité sur divers sujets.

Des thématiques diverses qui embrassent aussi bien, le développement et la vie économique avec des données sur le commerce international, la sécurité alimentaire et de développement durable. Mais aussi sur la vie politique, avec des données sur les élections nationales et l’indice de démocratie. Un indice justement qui révélait une chute dans le classement pour le Bénin.

Un recul Global de la démocratie

Le rapport a voulu d’entrée de jeu préciser sa relation avec le concept de démocratie. Si le rapport est d’accord sur le fait qu’il n’y avait pas de « consensus sur la façon de mesurer la démocratie », il retenait néanmoins des caractéristiques fondamentales minimales à la démocratie. Pour qu’il ait démocratie, il fallait « un gouvernement basé sur la règle de la majorité et le consentement des gouvernés; l’existence d’élections libres et équitables; la protection des droits des minorités; et le respect des droits humains fondamentaux. La démocratie suppose l’égalité devant la loi, une procédure régulière et le pluralisme politique ».

Ceci dit, le rapport avait révélé en outre que la crise sanitaire pendante avait entrainé un recul global de la démocratie dans la majorité des pays pris en compte par l’index, 116 sur 167. « Partout dans le monde en 2020, les citoyens ont connu le plus grand recul des libertés individuelles jamais entrepris par les gouvernements en temps de paix » ; mais une dénégation de liberté consentie, eut égard aux politiques drastiques qu’induisait la lutte contre la pandémie.

Mauvais points pour le Bénin

Le Bénin était quant à lui, pour l’index 2020, descendu d’un cran dans le classement par rapport à celui de 2019 ; de 16 ème, le Bénin est passé à 17 ème. Si le pays avait réussi à se maintenir parmi les 13 pays à « régime hybrides », régimes qui combinent des caractéristiques autocratiques avec des régimes démocratiques ; son score global, 4.58, avait encore baissé par rapport à celui de 2019, 5.09.

Pourtant en 2019, alors que le pays était passé de 81 ème mondial à 97 ème ; les observateurs avaient révélé que la principale raison de ce déclassement devait être recherché dans les « élections législatives de 2019 sans participation de l’opposition, qui ont conduit à des violences ». Pour 2020, le Bénin est classé 102 ème mondial sur 167 pays ; avec la Norvège, meilleure démocratie au Monde et le Tchad, la Syrie , la République Centrafricaine, la République démocratique du Congo et la Corée du Nord, fermant le classement.