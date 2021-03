Ce dimanche 14 mars 2021, l’opposition à Patrice Talon a tenu une grande rencontre dans la cité des Kobourou. La situation que traverse le pays, la crise préélectorale et les arrestations en cascade ainsi que le respect du mandat présidentiel accordé au chef de l’Etat et clairement mentionné par la constitution étaient au cœur des échanges de Parakou. Plusieurs personnalités se sont succédées au pupitre dont l’universitaire Joël AÏVO.

Le leader du Rassemblement a d’abord rendu un vibrant hommage à l’ancien Président Mathieu Kérékou et à l’ancien Archevêque de l’archidiocèse de Cotonou Monseigneur Isidore De Souza. A en croire l’universitaire, « nous devons notre paix et notre démocratie à ces deux hommes ». Il a salué la détermination et la combativité du peuple de Parakou qui à l’instar des autres communautés du Bénin attachent du prix à la démocratie.

Des convocations

Sur la situation électorale et notamment en ce qui concerne la présidentielle prochaine, Joël Aïvo a fait savoir que les candidats du front pour la restauration de la démocratie et du parti « Les Démocrates » prendront bel et bien part à la présidentielle à venir peu importe les agissements du régime Talon. « Nous sommes à quelques jours de la fin d’un mandat présidentiel et en lieu et place des idées et des projets de société, ce sont des convocations qu’on nous envoie », a déploré Joël Aïvo.

Sur l’arrestation de Reckya Madougou, l’opposition affirme que la reine de l’inclusion financière en Afrique n’est pas une terroriste. Elle n’est rentrée au pays que pour se mettre au service de son pays, a insisté l’agrégé de droit public. L’opposition n’a que trois exigences à savoir, la libération de Rékyath MADOUGOU, des élections inclusives, libres et transparentes et des assises nationales.