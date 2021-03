Selon le cabinet de recherche Magid, quelque 33% d’utilisateurs de Netflix partagent leurs mots de passe avec au moins une autre personne. Pendant longtemps, la firme de Los Gatos en Californie a ignoré cet état de choses parce que la forte croissance du nombre d’abonnés et le cours constant de l’action de la société ont compensé les craintes de pertes de revenus. Aujourd’hui Netflix est concurrencé par de nouveau services de streaming à l’instar de Disney + et Paramount +, ou encore HBO Max d’AT& T. La société a donc décidé de commencer par surveiller le partage des comptes.

« Si vous ne vivez pas avec le propriétaire de ce compte, vous avez besoin de votre compte pour continuer à regarder »

Elle teste une fonctionnalité qui demande à un petit nombre de téléspectateurs de prouver qu’ils partagent le même domicile avec le titulaire d’un compte Netflix. C’est ce qu’a annoncé la société hier jeudi 11 mars. Cette décision pourrait entraîner une répression au niveau du partage des mots de passe de comptes. Les utilisateurs cibles du test reçoivent un message leur demandant de confirmer qu’ils vivent avec le propriétaire du compte en saisissant par exemple les détails d’un e-mail envoyé au propriétaire.

« Si vous ne vivez pas avec le propriétaire de ce compte, vous avez besoin de votre compte pour continuer à regarder » indique le message. Les téléspectateurs peuvent retarder la vérification et continuer à regarder Netflix. Mais le message peut réapparaître lorsqu’ils ouvrent à nouveau Netflix, et éventuellement ils pourraient être obligés d’ouvrir un nouveau compte pour continuer la diffusion. Rappelons que les conditions de service de Netflix stipulent que les utilisateurs d’un compte doivent vivre dans le même foyer. Selon une étude de 2019 menée par Cordcutting.com, plus de 40 millions de comptes appartenant aux principaux systèmes de streaming étaient “ empruntés ” par des utilisateurs non payants.

Augmentation des frais d’abonnement

Pourtant, certains de ces utilisateurs ont déclaré qu’ils paieraient pour leurs propres comptes s’ils perdaient l’accès, ce qui représentait plus de 2,7 milliards de dollars de revenus potentiels pour les services de streaming. La décision de réprimer le partage de mot de passe est intervenue après que Netflix a augmenté ses frais. Le plan standard de la société a augmenté de 1 $, passant de 12,99 $ à 13,99 $ par mois, et permet aux utilisateurs de regarder Netflix sur deux écrans simultanément.

Le prix du niveau premium Ultra-HD a été augmenté de 2 $, à 17,99 $ par mois. Il n’y a eu aucun changement au plan de base, qui coûte 8,99 $. Netflix a annoncé plus tôt cette année que la société dépassait les 200 millions d’abonnés mondiaux. Pourtant, les actions ont sous-performé l’indice S&P 500 cette année, les investisseurs se détournant des actions de croissance.