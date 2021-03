Les choses vont apparemment très mal pour l’acteur nigérian Godwin Maduagu. En effet, ce dernier avait surpris la toile suite à la diffusion d’une s*xtape gay, dans lequel il serait impliqué. Cependant, les conséquences de cette vidéo lui sont très dures à encaisser. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, il s’est montré assez déprimé, évoquant même le suicide.

Il est très malheureux

L’acteur nollywoodien a donc déclaré qu’il avait perdu de nombreuses opportunités d’emploi du fait de ce scandale. Par conséquent, il n’a plus de travail qui pourra lui permettre de gagner de l’argent pour assurer ses dépenses personnelles. En effet, de nombreuses sociétés ont refusé de signer des contrats avec lui, à cause de ces images accablantes. Godwin Maduagu a confié qu’il est très malheureux, soulignant qu’il est dans un état dépressif.

« Je pensais que j’étais passé à autre chose et que tout le monde était passé à autre chose. Je n’ai pas trouvé de travail, je suis fauché. Vous savez, en tant que personnalité publique, vous devez avoir de l’argent pour faire face à certaines dépenses personnelles. En ce moment, je n’ai pas d’argent. Maintenant, si les gens me réservent un emploi, l’entreprise ou la marque verra Godwin Maduagu et ils diront non, nous ne pouvons pas utiliser ce garçon. Comment voulez-vous que je me sente ? Comment voulez-vous que je me nourrisse ou que je survive ? Vous avez dit que j’avais fait une vidéo pour être à la mode. Maintenant, qui est à la mode et qui est en train de perdre ? Comment voulez-vous que je fasse une vidéo qui va détruire ma vie et tout. Vous devriez juste avoir pitié de moi maintenant, s’il vous plaît. Je ne suis pas heureux. Je veux retrouver ma vie. J’ai besoin d’argent. En ce moment, j’ai l’impression que je vais me suicider parce que je ne peux plus supporter ça. C’est vraiment déprimant et ça m’affecte psychologiquement » a-t-il déclaré.