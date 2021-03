Les autorités américaines sont en train de préparer un projet dénommé «Assault Breaker II». L’information a en effet été portée par le média Forbes. Selon les précisions qui ont été apportées sur ce projet, il aurait le mérite de permettre la destruction « des chars russes et des navires chinois dans les premières heures d’une attaque majeure ».

Plusieurs scientifiques de l’armée américaine impliqués…

«Les meilleurs scientifiques de l’armée américaine travaillent d’arrache-pied sur un nouveau projet secret, dont les hauts responsables du Pentagone espèrent qu’il arrêtera net toute attaque russe ou chinoise future», a fait savoir le magazine américain. Ces informations, le média les tire en réalité des déclarations qui ont été faites ce lundi par Terence Emmert, sous-secrétaire de la Défense pour la Recherche et l’ingénierie.

«Assault Breaker II [comme] une approche très prometteuse de la façon dont nous pouvons prendre de l’avance sur notre concurrence stratégique. Si nous le faisons bien, nous n’aurons pas besoin d’un Assault Breaker III», a-t-il déclaré selon une citation reprise par le journaliste d’Aviation Week sur le réseau social de l’oiseau bleu.

Le projet composé de plusieurs plans

Ce projet serait composé de plusieurs plans dont une partie aérienne et une autre terrestre. Plusieurs appareils tels des drones de surveillance, des missiles à longue portée ainsi des bombes intelligentes seront déployés dans le cadre de ce projet. «En reliant ces systèmes, il serait possible, en théorie, de détecter, de cibler et d’attaquer très rapidement un grand nombre de chars et de navires et de briser un assaut», a poursuivi le média américain.