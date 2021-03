Sharon stone est une actrice célèbre des années 90. Un véritable sex-symbol adulé par beaucoup. Pourtant selon l’actrice, ses débuts dans le cinéma n’ont pas été faciles, mais elle y était arrivée et avait fini par recevoir des récompenses pour le travail abattu. Aujourd’hui Sharon Stone a 63 ans et dans un recueil autobiographique qui devrait sortir dans les prochains jours, l’actrice faisait une rétrospective sur ce qu’a été sa carrière, ses espérances, ses victoires et ses déceptions. Mais avait aussi comment sans son contentement, un chirurgien lui avait fait don d’un plus grand tour de poitrine.

« il a transformé mon corps sans mon consentement »

“The Beauty of Living Twice’’ est le titre de l’autobiographie de l’actrice. Un livre mis en avant par The Times et à paraitre le 31 mars prochain. Dans ce livre la célèbre actrice a fait des révélations choquantes. Outre les relations qu’elle avait avec son partenaire sur ” Basic Instinct ”, Michael Douglas et le célèbre cinéaste Woody Allen ; Sharon Stone s’est également ouverte sur un épisode de sa vie où elle avait vécu une expérience traumatisante.

L’actrice en 2001 avait eu des tumeurs mammaires bénignes, pour lesquelles elle avait dû subir une intervention chirurgicale. Seulement à son réveil après l’opération, quelle ne fut pas sa surprise de voir qu’elle avait de plus gros seins. Le médecin sans son accord lui avait posé des implants mammaires plus gros que ce à quoi elle avait consenti lors de la chirurgie reconstructive.

« il a transformé mon corps sans mon consentement » confiera Stone dans l’interview qu’elle a donné au Times, à propos de son prochain livre. Le chirurgien pour toute explication lui dira qu’il avait trouvé que ces seins plus gros, étaient plus en harmonie avec le reste de son corps ; « plus en accord avec la taille de ses hanches ».

Sharon Stone est devenue un sex-symbol et a acquis une reconnaissance internationale avec le rôle de Catherine Tramell dans le film de Paul Verhoeven, le thriller érotique Basic Instinct (1992). Avec ‘’Basic instinct’’ Stone a remporté sa première nomination aux Golden Globes, dans la catégorie meilleure actrice. Basic Instinct était le 18e film de l’actrice et un peu une opportunité à saisir absolument. «J’avais 32 ans (…). Je savais que c’était la dernière chance. Je demandais à être vue et respectée. Je demandais à être connue» a-t-elle écrit dans “The Beauty of Living Twice’’.