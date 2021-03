La réaction des soutiens de l’ancien Président Nicéphore Soglo a été spontanée à la suite de la publication d’un texte de l’ancien Ambassadeur du Bénin près la Francophonie, Benoit Illassa. En effet, Sylvain Akindès a rétorqué à travers un post publié sur sa page Facebook. L’ex-ambassadeur Benoît Illassa et blogueur à ses heures perdues est allé hors-sujet, selon l’ancien ministre Sylvain Akindès.

L’intervention de l’ancien Chef de l’Etat, Nicéphore Dieudonné Soglo à l’occasion de la rencontre du Groupe National de Contact tenue le weekend écoulé à Cotonou a tourné autour de trois sujets majeurs, a insisté Sylvain Akindès. Il s’agit de la tentative d’assassinat de Boni Yayi, du secteur du coton et des privatisations au compte personnel de structures étatiques.

A en croire l’ancien Ministre Sylvain Akindès, les propos tenus par l’ancien Maire de la ville de Cotonou, sont réels et loin d’être infondés. Le prince de Houawé n’a fait que développer quelques pans de la destruction des acquis démocratiques à l’actif du régime. « Il n’a pas prétendu être au-dessus des lois de la République. Il n’a pas non plus fait allusion à ce qu’est devenue la Cour constitutionnelle aujourd’hui, ni l’élection législative de 2019 », a indiqué Sylvain Akindès.

La publication de Benoît Illassa est totalement en déphasage avec les sujets abordés par Nicéphore Soglo, regrette Sylvain Akindès. Il fait remarquer qu’ « il est inutile de recourir à des écarts de langage pour s’étonner du contenu de cet article, une sorte de hors-sujet qui ferait douter de la capacité d’un représentant du Bénin à répliquer aux attaques contre le pays ».